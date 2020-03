La sicurezza web: una questione fondamentale

Essere sicuri online, nell’era delle transazioni via Internet

L’impatto del web sul mondo è un fatto, nonché un’attitudine, sempre più comune, come dimostrano, a tal proposito, il numero crescente, negli anni, di acquisti effettuati online, ma anche di interazioni interpersonali (grazie al fenomeno di grande impatto dei social network), senza dimenticare l’accesso informatizzato ai principali servizi al cittadino e un altro settore che ha risentito – in modo positivo, in termini numerici – della realtà telematica: l’intrattenimento.

Si tratta di una realtà – quella virtuale – che ha registrato una crescita di utenza negli anni, in tutti i paesi e dunque anche in Italia, e che in tempi difficili – come quelli attualmente vissuti, a causa del Coronavirus – può rappresentare una vera e propria alternativa, in particolar modo per coloro che sono in isolamento a causa dell’epidemia mondiale.

In ogni caso, prima come oggi – a maggior ragione – , si presenta il problema della sicurezza delle transazioni e delle interazioni virtuali, che siano esse legate agli acquisti telematici oppure al mondo del divertimento, all’adesione ai servizi come alla pubblicazione/fruizione di contenuti, magari via social.

Le regole, dunque, sono importanti in tal senso, e restano tali per coloro che accedono costantemente al web, stimati dal rapporto Global Digital del 2018 (derivante da un’indagine condotta da We Are Social e Hootsuite) in 4 miliardi a livello mondiale e in 43 milioni per quanto concerne l’Italia.

Quali sono dunque i comportamenti da seguire, per essere sicuri di usufruire del web in modo sicuro?

Innanzi tutto è bene rivolgersi a siti e operatori affidabili, per qualunque settore di riferimento. Come?

Prima di tutto è bene verificare l’attendibilità del sito , che deve riportare form, indirizzi fisici o virtuali e comunque indicazioni di contatto, nonché dati fiscali come il numero di Partita IVA o il codice fiscale, e le opportune licenze, quando necessario

Pensando ad esempio ai settori di maggiore interesse della popolazione di Internet, come l’ambito “salute e bellezza” (al 23 per cento sulla totalità dei comparti di acquisto), esistono molte recensioni dedicate (si pensi a myBeauty), utili ai futuri potenziali compratori.

Lo stesso vale per i servizi di intrattenimento, tra cui spicca quello delle scommesse online (in crescita del 10,8 per cento soltanto nel 2018): a questo proposito i siti di comparazione aiutano, ad esempio, a capire se senza dubbio si può considerare eurobet un operatore affidabile e sicuro – e lo stesso vale per gli altri – sulla base anche della questione sicurezza.

Bene è anche verificare le modalità di recesso dall’acquisto e le condizioni – anche economiche – dell’eventuale spedizione

Indipendentemente da ciò, alcune regole, diffuse anche dalla Polizia Postale nonché dalle altre istituzioni preposte, sono quelle legate alla privacy e alla sicurezza del dispositivo.

Eccone alcune:

Aggiornare il dispositivo costantemente con antivirus

Non divulgare le password personali di accesso e cambiarle spesso

Utilizzare filtri per “parental control”, in caso di presenza di minori con accesso ai vari dispositivi, così da proteggerli adeguatamente.