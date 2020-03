Viale: arrivo mascherine in misura dignitosa consentirà distribuzione a titolari farmacie

“L’arrivo di nuovi dispositivi di protezione individuale in misura dignitosa consentirà a Regione Liguria non solo di distribuirli presso tutte le strutture sanitarie, ma anche ai titolari di farmacie a cui erano stati requisiti per far fronte all’emergenza. Voglio ringraziare tutti i farmacisti che si stanno adoperando in questa emergenza e rientrano a pieno titolo nel sistema sanitario”.

Lo ha dichiarato ieri sera la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale.

“Si continua nell’opera di recupero del materiale per fornire il nostro sistema sanitario regionale. E’ previsto per sabato l’arrivo a Malpensa di un milione di mascherine chirurgiche” ha aggiunto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

“E’ arrivato anche – ha poi ricordato il governatore Giovanni Toti – un ordine importante dalla Protezione civile nazionale di mascherine Ffp2 e di tute, segno che la catena logistica del commissario Arcuri e di Borrelli sta cominciando a funzionare. Ieri le abbiamo distribuite anche alle Rsa colpite da alcuni cluster importanti e le stiamo distribuendo anche alle Pubbliche assistenze e ai farmacisti. Il primo volo ligure di altro materiale arriverà sabato a Malpensa”.