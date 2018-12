La sicurezza digitale: quanto è importante per il settore tecnologico

Quando si naviga in rete, il nostro dispositivo, sia esso un PC fisso o un tablet, viene esposto ad attacchi eventuali di hacker attraverso virus molto pericolosi o semplici malware, che possono comunque danneggiarci in diversi modi.

Per questo motivo quando si parla di sicurezza informatica, bisogna sempre tener conto che oggi i dispositivi contengono informazioni sensibili che devono essere protette e tutelate con una certa attenzione.

Spesso utilizziamo lo stesso PC con cui lavoriamo anche per svago, per una questione di comodità, accediamo al nostro home banking da casa, e abbiamo tutte le nostre password segnate su un file o comunque nella memoria dei nostri dispositivi. Inutile negare che alcuni di questi passaggi che eseguiamo quotidianamente espongono il nostro laptop o smartphone a rischi che riguardano il tema della sicurezza informatica. Anche per chi gioca online, questo rischio si pone, nel momento in cui accediamo con le nostre credenziali al conto, per poter giocare vincere somme in denaro.

Possiamo quindi affermare come in tema di tecnologia, l’importanza di giocare in totale sicurezza online, sia un tema caldo e sempre molto attuale. Vale sia per i giochi da casinò online, sia per tutte quelle realtà che sono state sviluppate per essere giocate in modalità di mutiplayer connettendosi a internet. Proprio per questo motivo ci sono delle accortezze che dobbiamo seguire: cambiare spesso la password, fare back up a cadenza regolare, evitare di accedere quando ci troviamo in un luogo pubblico.

Come è stato più volte divulgato attraverso documentari, testi accademici e articoli di tipo divulgativo, ci sono diversi modi in cui è possibile crackare un sistema e accedere una volta raggiunta la username e la password di un utente. Spesso si usano proprio i social network, per bucare il vostro account.

Nonostante questo argomento possa apparire scontato e un po’ prevedibile, seguire alla lettera alcune norme applicate dai casino online sicuri diminuisce drasticamente i rischi di attacchi hacker e la possibilità di accedere ai nostri dati sensibili. Parliamo di un tema come il gioco online per i casinò digitali, vedi l’esempio di Starcasinò che come molti già sanno bene offrono ottime possibilità di vincita, anche per via di speciali promozioni e bonus, che sono in esclusiva solo per quei clienti che giocano online. Il mercato dei casinò online, durante gli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale, anche per merito della tecnologia mobile, che ha già superato in termini di dati, i risultati che sono stati ottenuti in questi anni.

Si gioca principalmente online tramite smartphone e tablet, ed è dimostrato anche dagli esperti del settore che hanno annunciato come entro qualche anno il PC fisso e la console verrà totalmente sostituita e non sarà più utilizza per svago e per giocare. Una inversione di tendenza, che già era auspicabile durante gli ultimi anni. Il tema della sicurezza informatica tuttavia, continua a interessare tutti gli utenti che ogni giorno accedono per giocare online.

Il gioco online continua a rappresentare una nicchia piuttosto consistente per i consumi nel nostro Paese, che durante questi anni ha più volte sfiorato il 10% della spesa totale per il gioco d’azzardo, motivo per cui diventa sempre più attuale il tema della sicurezza informatica e digitale dei nostri dispositivi.