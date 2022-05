La Proloco di Apparizione e l’Appennino Reggiano, avviato un percorso verso la stipula di un Patto di Amicizia con “Carpineti da Vivere”

La Proloco di Apparizione e l’Appennino Reggiano, per condividere e valorizzare le rispettive realtà territoriali. Come primo passo si organizza un Week end Cultural Gastronomico sull’Appenino Reggiano il 4-5 Giugno 2022.

Ecco il programma dettagliato e riferimenti web delle varie realtà

4 GIUGNO

ore 09:30 Partenza in pullman da Piazza Ragazzi del ‘99.

ore 13:00 Arrivo alla Pietra di Bismantova – Castelnovo né Monti (Re) – pranzo libero

Escursione libera sulla Pietra con pranzo al sacco o possibilità di pranzare all’Albergo Foresteria San Benedetto (Prenotazione obbligatoria) o visita all’Eremo di Bismantova.

ore 18:00 Ripartenza verso gli Hotel “Matilde” e “Marola” con sistemazione nelle stanze

ore 18:30 nella Hall dell’Hotel “Matilde” saluto da parte del Sindaco di Carpineti – Dott Tiziano BORGHI e degli amici di “Carpineti da Vivere” per instaurare un patto di amicizia tra le nostre associazioni

ore 19:30 Cena presso il Ristorante del “Parco Tegge” di Felina. https://www.parcotegge.it/

ore 21:00 Serata danzante facoltativa presso “Parco Tegge” con orchestra dal vivo.

5 GIUGNO

ore 09:00 Colazione in Albergo.

ore 10:30 Partenza verso la Latteria Sociale del Fornacione – Societa’ Cooperativa Agricola a Felina (Re) con visita alla latteria, degustazione di prodotti e possibilità di acquisto. https://www.fornacione.it/

ore 12:00 Rinfresco con assaggi prodotti locali.

ore 12:30 Ripartenza verso la “Pieve di San Vitale” dove pranzeremo http://www.pievedisanvitale.eu/

ore 16:30 Ripartenza in pullman verso Genova con arrivo alle 20:30 circa in Piazza Ragazzi del ’99

Costo comprensivo di Viaggio a/r in pullman, cena, pernottamento e prima colazione in Albergo “Matilde”*** e “’Marola”’, € 190 per i soci Proloco e SMS (in camera doppia) 235 € (in camera singola) – 235€ per i non soci ((in camera doppia) 270 € (in camera singola) , versamento della caparra di 100 € alla prenotazione entro il 25 Maggio (in caso di non partecipazione la caparra sarà restituita solo in caso di nuova prenotazione del posto).

Carpineti è un comune italiano di 3 928 abitanti della provincia di Reggio nell’Emilia in Emilia-Romagna. Situato nel medio Appennino reggiano, il territorio comunale carpinetano comprende parte del bacino del fiume Secchia e dei torrenti Tresinaro e Tassobbio.

Castelnovo nè Monti, comunemente noto come Castelnovo Monti, è un comune italiano di 10 344 abitanti della provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna. È considerato il capoluogo dell’Appennino reggiano.

Pietra di Bismantova è una montagna caratteristica dell’Appennino reggiano, alta 1041 metri. Situata nel comune di Castelnovo ne’ Monti, paese che sorge alle sue falde, in provincia di Reggio Emilia, si presenta come uno stretto altopiano dalle pareti scoscese, che si staglia isolato tra le montagne appenniniche.

La zona è classificata come sito di interesse comunitario (codice IT4030008) della rete Natura 2000, ed è in parte compresa nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.