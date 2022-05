Ottimi risultati per la Cestistica Savonese, tris nel Campionato Regionals Libertas Liguria U 13 Femminile

Ottimi risultati per la Cestistica Savonese. Ieri sabato 21 Maggio, al PalaPagnini in c.si Tardy&Beneck a Savona, la Cestistica Savonese si è imposta anche nel terzo Torneo valido per Campionato Regionale Libertas di Pallacanestro U13 Femminile, organizzato dal Comitato Regionale Libertas Liguria.

La Cestistica Savonese guida la classifica con 6 punti, seguita da P. Alassio con 4 punti.

Terze in classifica le ragazze di Rari Nantes Bordighera che evidenziano, giornata dopo giornata, significativi miglioramenti.

Progressi, manifestati da tutte le ragazze in campo che, al di là degli aspetti numerici e puramente tecnici, hanno l’opportunità di vivere in modo sano ed equilibrato, la passione per la pallacanestro.

Sabato 18 Giugno alle ore 1700 si svolgerà la quarta e ultima giornata del Torneo U13 Femminile,

nell’ambito della Giornata Finale della stagione 2021/22 organizzata dal Comitato Regionale

Pallacanestro Libertas Liguria, che comprenderà nella mattinata, anche l’ultimo appuntamento del

Minibasket Challenge Libertas.

Di seguito I risultati della giornata di ieri 21 Maggio e i cognomi delle migliori realizzatrici per singola squadra.

Cestistica Sv. – P. Alassio 37-24

P. Alassio-RaNaBo 24-16

Cestistica Sv-RaNaBo 47-21

Migliori realizzatrici

Cestistica Savonese

Ranno 19, Grabinski 17, Ganora 16

Alassio:

Fasceto 18, Aarab 12, Peraldi 8

RaNaBo:

Eneide 21 , Mareddu 9

