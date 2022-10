La Pro Recco incontra la città ed espone tutti i trofei vinti

Recco. La squadra e la società di pallanuoto della Pro Recco ha incontrato la città ed esposto tutti i trofei vinti.

«E’ una grande emozione vedere qui, su questo palco, tutti i trofei conquistati dalla Pro Recco. Voglio ringraziare Eraldo Pizzo per la bella idea di organizzare questa festa. Nell’anno in cui la città è ‘Comune Europeo dello Sport’ è l’occasione per rivivere tutte le imprese della nostra squadra di pallanuoto, di certo la più famosa e più blasonata al mondo». Con queste parole Carlo Gandolfo, sindaco della città di Recco, in compagnia del consigliere delegato allo sport Luigi Massone, ha aperto la bella manifestazione che si è svolta oggi 15 ottobre in Piazza Nicoloso.

La presentazione alla città della squadra bianco-celeste, con l’esposizione di tutti i trofei vinti dal 1959 è stata una grande emozione. I trofei vinti posti su appositi tavolini hanno occupato 3/4 del perimetro della piazza Matteotti davanti al Comune. A seguire c’è stata la presentazione degli attuali giocatori, poi i giovani pallanuotisti seguiti dai ragazzi che quest’anno hanno raggiunto traguardi a livello nazionale.

Questa festa della pallanuoto recchese è stata anche l’occasione di incontro tra pallanuotisti, ex giocatori che hanno voluto rimanere nel gruppo di questa realtà sportiva, squadra che ha conquistato tutti i trofei e le sfide possibili. Anche tra i cittadini presenti alla manifestazione c’era quel entusiasmo e tifo sempre mirati alla prossima sfida e la prossima vittoria.

Non sono mancate le battute ironiche e scherzose: «Se andiamo avanti cosi il sindaco deve allargare la piazza, perché le coppe non ci stanno più!!» Chiaramente ascoltata in dialetto genovese questa battuta ha avuto un effetto simpatico e le risate non sono mancate. Nel corso della manifestazione è stata anche consegnata una targa all’olimpionica Roberta Bianconi. ABov