Da Zanche e De Luis si aggiudicano il 37° Sanremo Rally Storico

Sanremo – Chiusura in grande stile sulle strade del 37° Sanremo Rally Storico, gara organizzata dall’ AC Ponente Ligure, per un Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2022 particolarmente interessante. Molti i giochi già fatti ancora prima della gara, molti ancora quelli aperti in particolare per quanto riguardava il 3° e 4° raggruppamento.

Lineare l’andamento della corsa con Lucio da Zanche e Daniele De Luis, Porsche Carrera Rs della RO Racing, che, dopo aver preso il comando nella prima prova di ieri, lo hanno mantenuto fino al traguardo. Questo nonostante un furente ritorno dell’altro protagonista della gara, Angelo Lombardo in coppia con Roberto Consiglio, su Porsche 911 Carrera RS finito a soli 8“3, dopo aver accusato nel corso della gara anche 52” di ritardo dal leader. Lombardo già alla vigilia sicuro vincitore del titolo italiano del 2° raggruppamento con i punti conquistati qui si è anche aggiudicato anche il Trofeo Assoluto della serie.

I due hanno fatto una corsa a sé dividendosi i successi nelle singole prove speciali, cinque per il vincitore Da Zanche e sei per Lombardo, con gli altri che sono rimasti costantemente lontani. Al terzo posto hanno concluso infatti Oreste Pasetto con Michela Graziato, Porsche 911 Sc, a quasi 5’ di distacco al termine di una gara comunque molto positiva e tatticamente perfetta.

Nella classifica assoluta della gara hanno chiuso al quarto e quinto posto Enrico Volpato, in coppia con il grande navigatore Flavio Zanella su una Ford Escort RS, seguiti da Ermanno Sordi e Maurizio Barone, Porsche 911 Porsche 911 Scrs, primo del 4° raggruppamento.

La gara Sanremese in chiave tricolore doveva indicare ancora alcuni tra i vincitori stagionali. Già assegnati prima del via i tricolori del 1° Raggruppamento, Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi su Porsche 911 non presenti in gara, e del 2° al già citato Lombardo, rimaneva ancora da assegnare quelli del 3° e del 4°. Nel terzo già dalla giornata di ieri il titolo tricolore era andato a Beniamino Lo Presti in coppia con Nicolò Gonnella, Porsche 911 Sc. Mentre nel 4° raggruppamento il titolo tricolore è andato a Sergio Farris con Giuseppe Pirisinu, Porsche 911 SC, qui in gara secondo di raggruppamento alle spalle di Ermanno Sordi in coppia con Maurizio Barone, Porsche 911 SCRS

37. Sanremo Rallye Storico — Classifica Assoluta CIRAS: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche Carrera Rs) in 1:44’40.6; 2. Lombardo-Consiglio (Porsche Carrera Rs) a 8.3; 3. Pasetto-Graziato (Porsche 911 Sc) a 4’43.7; 4; Volpato-Zanella (Ford Escort Rs) a 6’27.1; 5. Sordi-Barone (Porsche 911 Scrs) a 6’41.9; 6. Pagella-Zambelli (Porsche 911 Sc) a 6’51.1; 7. Farris-Pirisinu (Porsche 911 Sc) a 7’51.6; 8. Lo Presti-Gonella (Porsche 911 Sc) a 10’24.3; 9. Bottazzi-Magnani (Opel Corsa Gsi) a 11’27.4; 10. Delladio-Musti (Porsche 911 Rs) a 13’08.2.