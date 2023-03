La primavera ad Alassio è un brunch con i fiori, Festival Nazionale della Cucina con i Fiori Domenica 2 aprile dalle 12 alle 15

La Liguria guarda al Piemonte e alla Val Camonica con gli chef del Diana Grand Hotel guidati dallo stellato del The Cook* Ivano Ricchebono in una performance stile brunch di primavera e il workshop e showcooking a cura di Giuseppe Amato premiato come miglior pasticcere al mondo

Domenica 2 aprile dalle 12 alle 15 al Diana GH uno degli appuntamenti più attesi della quarta edizione del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori. Gli chef del Diana guidati dallo stellato del The Cook* Ivano Ricchebono in una performance stile brunch di primavera con a seguire alle 15 il workshop e showcooking a cura del pasticcere premiato come miglior pasticcere al mondo Giuseppe Amato, pluripremiato Pastry Chef al La Pergola*** di Heinz Beck di Roma.

Non solo prove di alta pasticceria in questa dolce giornata di primavera ma anche la presentazione del libro La pasticceria da ristorazione contemporanea alle 17.30 a cura di Giuseppe Amato insieme a Lucilla Cremoni.

In apertura della domenica alle 10 fino alle 12 a cura di Eleonora Matarrese, giornalista e cuoca esperta di etnobotanica e fitoalmurgia, un laboratorio intitolato “Cucina con i fiori selvatici”, che insegnerà a usare i fiori e le erbe spontanee in cucina non solo come motivi decorativi.

E poi la full immersion tra antipasti liguri dove il basilico e la maggiorana la fanno da protagonisti insieme alla Begonia e alle Viole. Un potpourri di fiori di stagione e erbette per un eccezionale benvenuto alla primavera. Un festival che inneggia alla tradizione gastronomica ligure di terra con le zucchine trombetta e di mare con il suo pescato locale. Un matrimonio di gusti e sapori che va oltre i confini liguri abbracciando il Piemonte con i vini della cantina di Acqui Terme Cuvage e il formaggio Silter della lombarda Val Camonica abbinato agli sciroppi di fiori dell’azienda M’Agrado.

Alle 17 appuntamento con Darfo Boario Terme e il gemellaggio del Concorso Un fiore nel piatto presentato da Loretta Tabarini, ideatrice e organizzatrice del concorso, e lo showcooking dello Chef Andrea Sigorini del Ristorante Il Campanile di Boario Terme. Questo sarà uno dei numerosi appuntamenti di questa edizione che metterà le basi per ospitare prossimamente le delizie di molte altre delle nostre regioni nazionali.