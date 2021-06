La prima volta di Pivio & Aldo De Scalzi

La prima volta di Pivio & Aldo De Scalzi “Masantonio. Sezione scomparsi – ovvero Genova per noi, che diamo voce alla città”

Con Masantonio – la nuova serie con Alessandro Preziosi diretta da Fabio Mollo e da Enrico Rosati in onda su Canale 5 da venerdì 25 giugno – è la prima volta che Aldo De Scalzi e Pivio (insieme allo storico gruppo di lavoro che li affianca, in primis Luca Cresta e Claudio Pacini) raccontano in musica una storia che si svolge nella loro città, Genova.

“E’ stato un lavoro assai complesso trovare il segno vincente che accogliesse al suo interno indagine (ed in questa serie l’attività di ‘detection’ è svolta in un modo decisamente originale, ma non posso rivelare di più per non togliere allo spettatore il gusto della scoperta), commedia (anche questa portata avanti con quella classica ‘burberità’ che contraddistingue il genovese) ed i colori e suoni mediterranei che sono la caratteristica di Zena.

” – raccontano i due compositori “Per di più, l’ultima fase realizzativa è cascata in piena pandemia, e questo ha complicato ulteriormente le cose perché la nostra scrittura musicale per questa serie era sostanzialmente basata sull’esecuzione con strumenti acustici (alcuni neanche troppo usuali nel nostro repertorio, come il cymbalon – idea che ci è venuta ascoltando alcuni performer di strada che suonano spesso in mezzo ai caruggi).

Comunque ci siamo. Possiamo assicurare che i musicisti che abbiamo coinvolto nell’operazione sono tutti genovesi-doc.

Per noi Masantonio voleva essere un segnale assai preciso di quanta eccellenza la nostra città è in grado di esprimere. Speriamo (crediamo) di esserci riusciti.”

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=pZJsNIJQ0fI