Disastro autostrade, code in A10 e A12 verso le Riviere ma anche in A26 e A7

Festa di San Giovanni a Genova, cantieri infiniti e caos traffico in autostrada come gli altri giorni.

Stamane si sono registrate lunghe code in A10 e A12 verso le Riviere di Ponente e di Levante.

Sei chilometri di coda in A12 tra Nervi e Recco, dove ci sono restringimenti di carreggiata, e un chilometro tra Rapallo e Chiavari.

In direzione opposta due chilometri tra Recco e Nervi.

Anche in A10 si sono registrati sei chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure per lavori e altri sette chilometri tra la complanare di Savona e Celle Ligure per un incidente.

In A26 coda tra Ovada e Masone per i cantieri e coda in A7 tra Bolzaneto e Busalla.