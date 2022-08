La Polizia Stradale ha intensificato i controlli nel week di Ferragosto

Nell’ambito del fine settimana di ferragosto, in considerazione della maggiore affluenza di persone nelle principali località turistiche della riviera ligure, la Polizia ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto di tutti i comportamenti che possono avere una ricaduta sulla sicurezza delle circolazione stradale.

In questo contesto anche la Polizia Stradale Ligure, ha incrementato i servizi di vigilanza sia sulla viabilità ordinaria che in ambito autostradale monitorando le Aree di Servizio anche con personale in abiti civili.

In particolare nel lungo weekend di ferragosto sono stati controllati 605 veicoli, contestando 196 violazioni al codice della strada, di cui 10 per guida in stato di ebbrezza, 5 delle quali hanno comportato una denuncia di carattere penale e 13 mancate revisioni.

Sono state inoltre ritirate 18 patenti e 24 carte di circolazione, sottoponendo a fermo amministrativo o sequestro 22 veicoli.

Nonostante il traffico intenso verso le località balneari della Liguria, grazie anche alla costante attività di sensibilizzazione dell’utenza e all’attività di prevenzione delle pattuglie messe in campo dalla Polizia Stradale sulle principali arterie stradali liguri, non si sono registrate rilevanti criticità viabilistiche.