Evento per bambini a Borghetto Santo Spirito. Il 17 agosto ore 16.30 un “Piccolo Laboratorio di scrittura” con Marco Tomatis.

Evento per bambini a Borghetto Santo Spirito con “Biblioestate 2022”

Mercoledì 17 agosto, alle ore 16,30, appuntamento con BIBLIOESTATE 2022, “Piccolo Laboratorio di scrittura” iniziativa promossa dalla Biblioteca di Borghetto S. Spirito, dedicata ai bambini dai 6 anni.

Con lo scrittore Marco Tomatis si giocherà con le parole per scoprire in quanti modi esse si possono trasformare.

Marco Tomatis

Prima Insegnante e Preside, poi scrittore, collabora da anni con l’Illustratrice Cinzia Ghigliano e con la scrittrice Loredana Frescura, pubblicando per i maggiori editori italiani.

Ha vinto prestigiosi premi per la letteratura per ragazzi. Appassionato di storia e letteratura ha pubblicato articoli e saggi sulla letteratura per l’infanzia. Pubblica anche per il Touring Club Italiano e Slow Food Italia.

Il laboratorio è gratuito, ma occorre iscriversi.

In caso di pioggia il laboratorio si svolgerà nei locali della Biblioteca.

Per informazioni:

Biblioteca Civica

tel. 0182-973016

mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it