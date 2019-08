La polizia locale ferma tre ecuadoriani con 70 grammi di Marijuana

Uomini del reparto vivibilità e decoro della polizia locale, durante un servizio di controllo serale sul uso di sostanze stupefacenti nell’area del Porto Antico, hanno visto tre giovani intenti a fumare quello che apperentemente sembrava marijuana.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere e fermare I tre, cogliendo effettivamente uno di loro intento a fumare stupefacente.

Per questo, identificato come C.C. ventiquattrenne ecuadoriano, è scattala la segnalazione prevista dall’art. 75 della legge sugli supefacenti, mentre per gli altri due, un ragazzo e una ragazza anch’essi di origine ecuadoriana, identificati come T.M. ventottenne residente in Spagna, e M.C. ex compagna di quest’ultimo, di diciannove anni, è scattata una denuncia in concorso per spaccio, come previsto dall’art. 73 della legge.

I due hanno spontanenamente consegnato agli agenti la borsa della ragazza, contenente 70 grammi di sostanza, poi riconosciuta come marijuana.

Gli agenti hanno poi chiesto e ottenuto dal magistrato l’autorizzazione per la perquisizione domiciliare della casa della giovane, dove hanno trovato una bilancia e diverse confezioni di sacchetti, che sono stati sequestrati, ma anche un albanese di 22 anni, irregolare sul territorio, che è stato segnalato all’autorità giudiziaria per ingresso illegale nel territorio dello stato.