La polizia arresta a Sanremo algerino per spaccio

Trovato con eroina, cocina, hashish, bilancino e sostanza da taglio

Ieri la polizia ha arrestato A.S., un algerino di 30 anni con precedenti di polizia, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato, in via Lamarmora, un insolito movimento di cittadini italiani e stranieri, agenti della Squadra di P.G. del Commissariato P.S. di Sanremo effettuavano una perquisizione domiciliare all’interno di un appartamento al 5 piano della via, ove venivano identificati un’italiana e tre stranieri.

Nel corso della perquisizione, uno degli stranieri, visibilmente agitato, veniva trovato in possesso di tre involucri di hashish, eroina, cocaina di cui lo stesso, dopo essersi fatto scudo di un cane presente in casa, cercava di disfarsi lanciandoli dal balcone nel sottostante giardino condominiale.

L’immediato intervento degli agenti consentiva di bloccare l’individuo e recuperare tutto lo stupefacente.

In particolare, venivano sequestrati circa 30 grammi di eroina, 5 di cocaina e 6 di hashish, ed ovviamente tutta l’attrezzatura per la preparazione delle dosi: bilancino, sostanza da taglio, a riprova dell’estrema pericolosità dell’arrestato, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta proveniente dai tossicodipendenti sanremesi.

Gli altri due stranieri, di cui uno regolare, venivano denunciati per ricettazione in quanto nello stesso appartamento venivano rinvenuti e sequestrati una decina di telefoni cellulari di probabile provenienza furtiva.

Il Giudice, convalidato l’arresto in sede di giudizio per direttissima, ha disposto, in attesa di processo, la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Imperia e Savona per anni 3.