Gli spettacoli nel weekend al Teatro Govi di Genova

I prossimi spettacoli in scena questo weekend presso il Teatro Govi di Genova:

venerdì 25 novembre: Ritornerai

domenica 27 novembre: Cenerentola

Il concerto dei Gnu Quartet previsto per sabato 26 novembre viene rimandato per cause indipendenti dalla volontà di organizzazione ed artisti. La nuova data verrà comunicata appena possibile.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta

RITORNERAI

Venerdì 25 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre alle ore 21 presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto prenderà vita lo spettacolo musicale intitolato Ritornai parole in musica che raccontano il femminicidio.

Parole e musica si mescoleranno per affrontare uno dei problemi più profondi dell’era moderna.

Con la partecipazione straordinaria della ballerina di fama internazionale Romina Godoy e il suo gruppo artistico Tangodoy.

Testimonial Unione nazionale vittime

Patrocinio del municipio V e via del campo 29r

Appuntamento venerdì 25 novembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com

—

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta

Cenerentola

Domenica 27 novembre alle ore 16:30 al Teatro Govi di Genova

Gli YeaWea a grande richiesta ritornano sul palcoscenico del Teatro Rina e Gilberto Govi con il loro ultimo grande musical cantato dal vivo ispirato alla favola di Cenerentola.

Emozioni, magia e tante sorprese in uno spettacolo di oltre due ore con coreografie spettacolari e canzoni indimenticabili!

Ricordatevi che i sogni son desideri

Appuntamento domenica 27 novembre alle ore 16:30 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 15 / Under 12 € 10 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

Per informazioni:

