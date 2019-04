La Nona Edizione dell’evento Corri con Giulia

Il 27 Aprile, a Pieve Ligure, ci svolgerà la nona edizione di “Corri con Giulia“, corsa fuoristrada non competitiva per bimbi e ragazzi, organizzata dall’Associazione Mi Nutro di Vita, in lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Quest’anno l’associazione si è impegnata sul territorio anche sulla prevenzione contro il bullismo, che spesso, è in stretta correlazione con i disturbi dell’alimentazione.

Attraverso sentieri, mulattiere, creuze sulle alture di Pieve Ligure (5,2 km per 251 m di dislivello), i ragazzi percorreranno magnifiche zone boschive e collinari custodi di una natura ricca di vegetazione, fauna mediterranea e scorci da cui ammirare un paesaggio costiero e marino che va dal Promontorio di Portofino a Capo Noli.

Il tutto, su un percorso interamente segnalato e contraddistinto come “Percorso Lilla”.

Iscrizioni gratuite dalle 13.30 in piazza a Pieve Alta con premi per tutti i partecipanti

L’Associazione si contrappone con forza ai DCA, facendo soprattutto leva su informazione e prevenzione e promuove tutta una serie di iniziative sportive e culturali che sottolineano l’importanza di stili di vita sani in cui sport, aggregazione e natura siano protagonisti.

L’obiettivo finale è di ribadire quanto possa essere dannosa l’influenza che il continuo, esclusivo e prolungato messaggio mediatico ha sulla crescita dei nostri figli.

Vivere in modo semplice, dove la rete ed i media, mode e modelli non siano esclusi, ma gestiti e recepiti in modo più equilibrato e razionale, dove il dialogo sia utile a rendere i ragazzi liberi di farsi una propria ed obiettiva visione della vita.

Questo è il messaggio di “Mi Nutro di Vita” alle famiglie.

Laura Candelo