La nave da crociera Celebrity Edge oggi a Santa Margherita

La nave da crociera Celebrity Edge, ha fatto scalo, oggi 17 agosto, a Santa Margherita Ligure. L’ arrivo della Celebrity Edge, la nave più lussuosa del Mediterraneo della Royal Carribean è da catalogarsi al livello medio-alto con circa 3200 passeggeri a bordo di cui gran parte statunitensi e il restante europeo.

E’ stata l’occasione per testare le capacità di accoglienza dell’area sbarco dei Giardini a Mare (molo Lanzarotto Maloncello). Uno “stress test” a tutti gli effetti che ha visto il doppio attracco contemporaneo dei tender della nave da crociera più il doppio arrivo dei traghetti di linea.

Le operazioni, sotto la supervisione del personale della Marina di Santa Margherita che come succede a ogni sbarco delle navi da crociera, ha organizzato anche l’accoglienza con il personale della Progetto Santa ha dato esito positivo.

«È un’ottima notizia per la città e il territorio – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – ciò consentirà di dimezzare le operazioni di sbarco dei passeggeri, un elemento sempre più richiesto dalle compagnie che organizzano crociere e che dunque rende Santa Margherita Ligure più appetibile come meta nel Mediterraneo. Ringrazio l’agenzia Trumpy, il personale della Marina di Santa e il Consorzio Marittimo del Tigullio per lo sforzo e la collaborazione profusi oggi.»

Dunque non uno scalo qualunque quello di oggi, sottolineato dalla visita a bordo di una delegazione cittadina. Insieme al Sindaco Donadoni, al Vicesindaco Emanuele Cozzio e al Consigliere comunale Franco Fati, sono saliti a bordo i Comandanti delle stazioni carabinieri di Santa Margherita Ligure e Portofino, Antonio Piazza e Bruno Splendore, in rappresentanza della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;

il Comandante del porto di Portofino Vincenzo Zagaria in rappresentanza del Circomare di Santa Margherita Ligure e una delegazione della Tenenza di Rapallo della Guardia di Finanza. La delegazione è stata accolta dal Comandante della nave il quale, dopo il tradizionale scambio di doni, ha fatto i complimenti per la bellezza del comprensorio, per la posizione del punto di fonda che rende agevole e veloce lo sbarco dei passeggeri (fondamentale per questo è stato il protocollo d’intesa tra comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino e Capitaneria di Porto) e per i servizi offerti.

«Una conquista importante per Santa Margherita Ligure e per la Regione Liguria. – conclude Donadoni – Attrarre queste navi vuol dire avere sul territorio migliaia di passeggeri di qualità che visitano e vivono il nostro territorio; una risorsa preziosa anche per il commercio locale oltre che un veicolo di promozione turistica verso l’estero con la loro esperienza sammargheritese, i video e le fotografie.»

La Celebrity Edge, nave dell’ammiraglia di Celebrity Cruises, nel giugno scorso è partita da Civitavecchia per il suo viaggio inaugurale. Le città che tocca sono Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca, Santa Margherita Ligure e La Spezia. Si tratta della prima nave creata interamente in 3D e firmata da designer di fama internazionale. ABov