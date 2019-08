Suoni e contaminazioni con Simona Briozzo Trio

I suoni e le contaminazioni

Simona Briozzo Trio

18 agosto 2019 – ore 21.30

Lungomare Piazza Rosa dei Venti. Borghetto Santo Spirito. Savona

La musica come potente strumento di comunicazione, come linguaggio universale fatto di sperimentazioni, contaminazioni, incontri tra paesi.

Domenica 18 agosto 2019, alle ore 21.30, nella splendida location di Piazza Rosa dei Venti, sul Lungomare cittadino, Simona Briozzo ci accompagnerà in questo viaggio musicale.

Accompagnata da Marco Cravero alla chitarra e da Loris Stefanuto alle percussioni, Simona Briozzo attraverserà i diversi generi musicali, dal jazz al pop, fino al blues, per ribadire che la Musica è un linguaggio universale, in grado di dialogare e far dialogare culture diverse, magari distanti tra loro, ma sempre unite da un’arte che rappresenta in ogni caso la possibilità di incontro.

SIMONA BRIOZZO – Numerosissime le partecipazioni a manifestazioni ed eventi musicali che l’hanno vista protagonista in svariate formazioni strumentali tra cui l’Orchestra Sinfonica di Savona nelle produzioni del Requiem di Mozart e del Requiem di Fauré, sotto la guida del Direttore Filippo Maria Bressan e del Direttore di Coro M° Paolo Venturino, con il quale perfeziona stile e tecnica vocale. Molteplici le collaborazioni con diversi gruppi musicali e formazioni jazzistiche quali “Dino Cerruti Trio”, Riccardo Zegna e Simone Monnanni, il chitarrista Paolo Ballardini, i pianisti Fabrizio Trullu, Loris Tarantino, Ernesto Noce, il chitarrista Marco Cravero, ecc

L’ingresso sarà libero e gratuito.

Per informazioni:

IAT tel. 3382186439

iatcomprensoriale@gmail.com