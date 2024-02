La Liguria al Fruit Logistica di Berlino da oggi al 9 febbraio

La Liguria fa sistema a Berlino e si presenta dal 7 al 9 febbraio alla fiera internazionale Fruit Logistica



Liguria in vetrina da oggi, 7 febbraio, a venerdì 9 febbraio al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale del commercio e della logistica di prodotti ortofrutticoli freschi che riunisce oltre 2.600 espositori provenienti da 140 Paesi. Un momento unico per la creazione di nuove opportunità di business e per la presentazione del Sistema Liguria ai 60 mila visitatori attesi da tutto il mondo.

Grazie all’impegno di Regione Liguria, con il supporto di Liguria International, verrà allestito un accogliente spazio espositivo, adiacente a quello dell’Agenzia ITA, denominato “Liguria Lounge”: 150 metri quadri dove promuovere i protagonisti della filiera agroalimentare ligure e fare business, attraverso un ricco programma di eventi, organizzato in collaborazione con le due Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale e il Centro Agroalimentare di Genova.

Si comincia oggi con l’inaugurazione dello stand Liguria alla presenza del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, dell’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria Alessio Piana, del presidente di Liguria International Ivan Pitto, del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi, della responsabile della comunicazione e delle relazioni pubbliche dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale Cristina De Gregori e dell’amministratore delegato della Società Gestione Mercato Genova Giambattista Ratto.

“La partecipazione al Fruit Logistica è occasione, non solo per consolidare gli attuali traffici ma anche per intercettarne di nuovi. E per la prima volta, grazie al lavoro di coordinamento di Regione Liguria, la partecipazione ligure è integrata a quella delle due Autorità di Sistema Portuale Ligure Occidentale e Orientale e del Centro Agroalimentare di Genova – evidenzia l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana – Un modello di successo che ci accompagnerà anche nelle prossime vetrine internazionali”.

“Fruit Logistica a Berlino – dice il Vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – continua a rafforzare il suo ruolo di evento simbolo per la movimentazione e il commercio dei prodotti ortofrutticoli in cui si riconferma importante l’agroalimentare ligure. E’ anche una vetrina internazionale di grande rilievo per promuovere il territorio a partire dalle sue risorse. La valorizzazione della destinazione Liguria va affrontata a tutto tondo, come dimostra Fruit Logistica, coinvolgendo maggiormente i produttori e tutta la filiera, protagonisti nel far conoscere ed apprezzare il made in Liguria nel mondo”.

Saranno inoltre presenti alla kermesse le principali associazioni di categoria del settore: Assagenti, Fedagromercati/Confcommercio e Spediporto, oltreché ai principali terminalisti liguri: Tarros, PSA e Vado Gateway.

Marcello Di Meglio