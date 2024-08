La Lega propone due possibili candidati presidente: Alessandro o Alessio Piana

Nuove elezioni in Liguria. La Lega oggi ha proposto agli alleati due nomi come possibili candidati del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria.

Si tratta del presidente della giunta regionale facente funzioni Alessandro Piana (imperiese) e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana (genovese).

Le nuove elezioni, dopo le dimissioni di Giovanni Toti in conseguenza del caso politico-giudiziario che lo ha coinvolto, sono previste per domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Tuttavia, il Governo pare che sia orientato a emanare un decreto per istituire l’election day domenica 17 e lunedì 18 novembre, con l’accorpamento del voto insieme a Emilia Romagna e Umbria.

“Se la coalizione di centrodestra – hanno spiegato dalla Lega Liguria – punta a un candidato politico per la nostra regione, abbiamo ben due candidati col profilo umano e politico adatto a ricoprire il ruolo di governatore.

Sia Alessandro Piana, attuale presidente facente funzione, sia Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico, durante il loro mandato hanno dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare la Regione Liguria. Scelgano gli alleati se è meglio un imperiese come Alessandro o un genovese come Alessio”.