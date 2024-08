Croce Rossa La Spezia: al via il nuovo corso per diventare volontari

La Croce Rossa della Spezia ha aperto le iscrizioni per il nuovo corso di accesso per diventare volontari.

Il corso prenderà il via lunedì 23 settembre alle ore 21:00 nell’area a mare di Ruffino, ed è rivolto a tutti coloro che desiderano unirsi all’associazione per partecipare alle numerose attività di assistenza.

Dettagli del corso

Il corso è stato programmato in orario serale, per consentire anche a chi lavora di partecipare. Le lezioni si concluderanno con un esame finale sugli argomenti trattati. Questa è un’opportunità ideale per chiunque voglia contribuire in modo concreto alla comunità, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze.

Come iscriversi al corso

Iscriversi è semplice. Basta registrarsi sul portale della Croce Rossa all’indirizzo gaia.cri.it e poi inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato CRI della Spezia. Sul sito dell’associazione è disponibile una guida dettagliata per aiutarti nel processo di iscrizione.

Attività per i volontari

Superato il corso di accesso, i nuovi volontari potranno essere coinvolti in diverse attività quotidiane della Croce Rossa, tra cui:

Servizio a bordo delle ambulanze : Per questo ruolo è necessario seguire un ulteriore corso di formazione specifico.

: Per questo ruolo è necessario seguire un ulteriore corso di formazione specifico. Assistenza alle famiglie in difficoltà economica .

. Preparazione e risposta alle emergenze .

. Attività di prevenzione promosse dal gruppo Giovani CRI.

Contatti per ulteriori informazioni

Se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi contattare l’Ufficio Soci della Croce Rossa. Sono disponibili dalle 9:00 alle 12:00 al numero 01871822444 oppure puoi inviare una mail all’indirizzo ufficio.soci@crilaspezia.it.