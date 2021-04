La fontana di De Ferrari illuminata con i colori di Genova

Questa sera la fontana di piazza De Ferrari è stata accesa con luci rosse e bianche per la Festa della Bandiera, che si celebra domani, 23 aprile.

L’illuminazione della fontana è a cura di Aster.

Domani sera è prevista anche l’accensione della Lanterna di Genova con i colori della bandiera di San Giorgio.

Per quanto riguarda le bandiere, le prime sono state montate sulla facciata del Teatro Carlo Felice in piazza De Ferrari, sull’Arco di Trionfo in piazza della Vittoria, sulla Torre Grimaldina e sulla facciata di Palazzo Ducale. Questa sera la bandiera di San Giorgio è stata srotolata sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria.

Domani mattina, tutti i mezzi Amt, in uscita dalla rimessa, saranno dotati di una bandierina rossocrociata. Inoltre, per una settimana nel centro di Genova, sarà in servizio un mezzo, da 10 metri e mezzo, completamente rivestito di bianco e rosso: nelle settimane successive, si sposterà, per un mese, in tutti i municipi.

Anche in tutte le sedi Amiu – unità territoriali, rimesse mezzi, isole ecologiche e in via D’Annunzio – sarà esposta la bandiera di San Giorgio.

Sui social è partita, con i profili istituzionali del Comune di Genova, la campagna #OrgoglioGenova: in pochi click è possibile aggiornare la propria immagine del profilo Facebook dedicata al 23 aprile.

Domani sarà diffuso il video emozionale realizzato con la pattinatrice genovese, pluricampionessa mondiale, Paola Franchini.

La cerimonia della bandiera si svolge alle 11 nell’atrio di Palazzo Tursi a cui parteciperanno il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.