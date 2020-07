La Fondazione Capellino con il Galliera e il San Martino

Donati ai dipendenti degli ospedali 60mila pasti per cani e gatti

Circa 60mila pasti per cani e gatti del marchio Almo Nature sono stati consegnati ieri al personale degli ospedali San Martino e Galliera di Genova. Un’iniziativa benefica e solidale che coinvolge oltre mille persone e che si unisce alla donazione di 44mila mascherine effettuata ad aprile dalla Fondazione Capellino come supporto e ringraziamento per l’impegno profuso nell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

“Un gesto per ringraziare chi non si è tirato indietro ma ha dato prova di coraggio nel compiere il proprio dovere – sottolinea Pier Giovanni Capellino, presidente della Fondazione omonima – E’ anche un’occasione per dire, a chi vorrà ascoltare, che occorre riformare il modello economico culturale in cui viviamo: il rispetto della biodiversità come misura di tutte le nostre attività. Tanti doveri quanti diritti e il ridimensionamento del peso della finanza nell’economia”.

Una scelta che rientra in un percorso iniziato nel 2018 quando Pier Giovanni Capellino ha deciso di donare l’azienda, e il 100% dei suoi profitti – dedotti i costi e le tasse – a favore della Fondazione, la cui finalità è la difesa dei cani, dei gatti e la salvaguardia della biodiversità. In questo modo ha creato un nuovo modello economico e tracciato la direzione verso un cambiamento progressivo, vero, irreversibile e radicale.