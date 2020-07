Musica al Quaalude RockClub e dal CIV Sarzano Sant’Agostino

Dopo lunghi mesi di silenzio Piazza Sarzano sarà al centro della musica per tre giorni

L’evento, organizzato dal Quaalude RockClub e dal CIV Sarzano Sant’Agostino, con il patrocinio di M.I.G. (Musicisti Indipendenti per Genova) e da LocaLive Genova, si chiama SolDoFa perché sosterrà la campagna di raccolta fondi omonima che il Circolo ha promosso lo scorso maggio per sostenere i musicisti e i circoli dove si fa musica, per evitare che tra le tante vittime del virus ci sia anche la nostra amata musica, i professionisti che la suonano e i locali che la ospitano. Venerdì 17 saranno ospiti della piazza i Goldy Flame, gli Hilldale Shock e The Liptones con musica rock e rockabilly. Dalle 22 i pisani Piaggio Soul Combination e il loro originalissimo latin soul. Sabato 18 Giuseppe Carbone apre le danze con i suoi Ninni’s Fellas e a seguire Stoppardis e sua maestà Bobby Soul, tra punk, reggae, ska e soul funky. In chiusura serata il rock del tributo Litfiba Pirata. Domenica 19 dedicata al metal: si parte con il tributo best metal dei Tornado, a seguire gli originali Ashen Fields ed in chiusura, alle 21,30 gli internazionali Labirynth. Inizio spettacoli ore 18,00 e chiusura alle ore 23,00 Spazio dedicato al cibo e alle bevande. Ingresso libero contingentato per motivi di sicurezza sanitaria. I più generosi potranno sostenere la raccolta fondi SolDoFa con contribuzioni volontarie.