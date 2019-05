La focaccia con il formaggio di Recco è pronta per tutti! Domenica 19 maggio 2019, dalle ore 10 e fino a sera la 64esima edizione aperta a chi vuole assaggiare e gustare la specialità che ha reso famosa la città in tutta Italia. In programma, nelle vie del paese, degustazioni gratuite, sfide gastronomiche fino all’ultimo boccone di focaccia, poi musica, balli ed eventi per bambini.

Tutta la città del levante ligure aspetta le migliaia di turisti e cittadini, pronti ad invaderne vie e piazze per poter gustarsi quelle meraviglie gastronomiche che sono le focacce liguri, prima quelle con e senza cipolle e poi la Recco, la Focaccia di Recco col formaggio Igp. L’anteprima di sabato 18 maggio è riservata agli allievi delle scuole primarie di Recco, che preparano la loro prima focaccia col formaggio in pubblico.

La Festa della Focaccia di Recco 2019 si tiene anche in caso di pioggia, salvo allerta (per aggiornamenti e info, visitare la pagina Facebook Focaccia di Recco). Ma ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla Festa della Focaccia di Recco 2019.

Programma della festa

Ducati Village. Ospite eccezionale sabato 18 e domenica 19 in concomitanza della Festa di Recco, in piazza Nicoloso il Ducati Village, allestito per il Desmospring 2019. Ducati Owners Club, Showbike Moto GP e la Ducati Kids, bellissima pista con mini moto Peg Perego riservata più piccoli. Una festa nella Festa.

Dal Civ promozioni speciali per gli ospiti della Festa della Focaccia nei negozi del Civ Recco, elegante centro commerciale aperto della riviera ligure di levante. Un’occasione per perdersi fra le vie dello shopping in Città.

Musica e ballo con band al ritmo Swing, Country,

ballo liscio e moderno con orchestra e musica dal vivo e disco dance con DJset e la Filarmonica di Recco che nel pomeriggio, partendo da Piazza del Comune, in un coinvolgente corteo musicale, accompagnerà i visitatori a spasso per la città attraverso tutti i punti di distribuzione della Focaccia di Recco Igp.

Il trenino della festa. Il mitico e richiestissimo “trenino della Festa” con passaggio gratuito per un giro turistico della Città e prendere conoscenza della localizzazione dei vari punti di distribuzione.

Area bimbi con giochi attrezzati e trucca bimbi. Mercatini per tutti i gusti: Antiquariato, Libro usato, “E cose faete da mi”, Prodotti e sapori locali. Chess&Chhese, scacchi per tutti.

Richiamati dal profumo della Focaccia di Recco, in mattinata per le ore 11,30 circa arrivo anche dei partecipanti del Motoraduno d’eccellenza del Tigullio organizzato dal Moto Club Rapallo A. Olivari.