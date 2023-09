La fisarmonica di Gianluca Campi che sarà in concerto il 29 settembre alle ore 21 a Villa Borzino a Busalla.

La fisarmonica di Gianluca Campi, venerdì live.

Per l’ultimo fine settimana di settembre Associazione Musicamica presenta l’evento di Gianluca Campi. Uno speciale concerto per fisarmonica nell’ambito di “Musicamica Liguria Festival – Arti e Musica” e di “Musica in Villa Borzino”.

L’appuntamento è nella sala della musica nella caratteristica Villa Borzino a Busalla, questo venerdì 29 alle ore 21. Il grande fisarmonicista Campi durante la serata eseguirà musiche di: Vivaldi, Bach, Strauss, Paganini, Sarasate, Brahms, Morricone, Rota, Piazzolla. Evento con il patrocinio del Comune di Busalla.

INGRESSO A OFFERTA LIBERA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSICAMICA

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

339 653 1632 / ass.musicamica.ge@gmail.com / http://www.giovannasavino.it

BIOGRAFIE

Gianluca Campi

Nato a Genova il 4 febbraio 1976, Gianluca a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica, sotto la direzione di Giorgio Bicchieri, e armonia, con Paolo Conti.

A 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica e in seguito ha partecipato al campionato italiano, tenutosi a Genova, dove si è classificato nuovamente al 1° posto, riscuotendo enorme successo e le lodi di Franco Russo nonché di tutta la Giuria composta da valenti figure del campo musicale.

Poi a 13 anni ha preso parte ancora al concorso internazionale di Vercelli, classificandosi al 1° posto e ricevendo i complimenti di Wolmer Beltrami, che lo definì un “enfant prodige” e il “Paganini della fisarmonica”, sia per l’interpretazione che per l’amore dimostrato verso le musiche del virtuoso violinista.

Come solista si è esibito in vari teatri, tenendo concerti applauditissimi e riscuotendo ampi consensi sia da parte del pubblico che dalla critica. In Portogallo nell’anno 2000 ha vinto il “trofeo mondiale Alcobaça” come migliore fisarmonicista per la categoria “varieté”. Spazia, nel suo repertorio, da Bach, Albeniz, Adamo, Volpi, Rossini, Kaciaturiam, Schubert e, naturalmente, in una rilettura originale ed inedita di Paganini.

Nei suoi concerti, ama inserire, oltre alla musica classica, i tanghi argentini di Astor Piazzolla e danze ungheresi, oltre alcuni suoi “collage” compositivi, riuscendo sempre a fondere alla tecnica una naturale sensibilità interpretativa, in egual misura. Gianluca Campi ha recentemente seguito corsi di perfezionamento ad Anagni (FR) con Jacques Mornet e Gianluca Pica.

Attualmente, non solo si sta perfezionando alla APM Music Center, ma collabora con il gruppo da camera del conservatorio “Paganini” di Genova e, in qualità di docente, impartisce anche lezioni sia ad Alessandria che al Liceo Musicale “F. Cilea” di Savona.

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. http://www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.