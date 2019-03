La Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto sfida il maltempo

Nonostante le previsioni meteo non siano delle migliori le bancarelle della Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto sono state allestite e la fiera è stata aperta ai visitatori.

Si tratta di oltre 250 banchetti con i prodotti tradizionali quali, piante, fiori, alimenti, oggetti per la cura della casa, abbigliamento e, naturalmente, gli animali.

Le strade nelle quali si svolge la manifestazione sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto.

Per questo a partire dalle ore 00,00 di oggi, 17 marzo, fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta, con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti nelle seguenti strade: via Bolzaneto, (lato est), dalla Chiesa di N.S. della Neve a via Giro del Vento, via Bolzaneto, (lato ovest) da via P. Pastorino a via Giro del Vento, via Zamperini (ambo i lati), via Bettini (ambo i lati), via Bonghi (ambo i lati), via O.Doria (ambo i lati), via Stuparich (ambo i lati), Via Asolone (ambo i lati), via Giro del Vento (tratto compreso tra la Via Bolzaneto e la Via Geminiano e tra la Via Bolzaneto e la Via C. Reta su ambo i lati), piazza Savi ( su ambo i lati), via Pasubio (su ambo i lati).

In via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di circolazione.

Nella zona adiacente a via Pasubio, staccata dall’area principale della manifestazione, sono stati organizzati 4 posteggi riservati agli allevatori di animali.

In occasione della Fiera di San Giuseppe, dalle 6.00 alle 24.00 le linee bus di Amt 270, 275, 275/ e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea. Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea. Direzione Campora: percorso regolare.