La Festa degli avvocati al Le carillon di Paraggi

Come ogni anno si svolge la tradizionale festa estiva che l’Ordine degli Avvocati che, dal 2010 viene organizzata dall’Avvocato Stefano Sambugaro e , quest’anno, si svolgerà presso Le Carillon di Paraggi.

Si tratta di un’occasione in cui gli Avvocati, oltre a qualche Magistrato e qualche Autorità, leva la giacca e la cravatta ed in modo serio, ma non serioso, si incontrano e creano “gruppo” per trascorrere una serata spensierata prima dell’arrivo della pausa feriale.

“Certo – spiega l’Avvocato Sambugaro – tanti sono i problemi dell’Avvocatura e non di certo una festa sarà in grado di farceli dimenticare, ma per una sera, 220 Avvocati, tanta è la capienza massima del locale che ci ospita, tra penalisti, civilisti, amministrativisti, accantoneranno le tematiche del diritto per trascorrere una spensierata serata che verrà altresì allietata, oltre che con il prelibato menù, con la musica (con la voce della Collega Giorgia Vassalo dei “buio pesto”) e con l’arrivo di un ospite a sorpresa che ci farà divertire con le sue sarcastiche battute”.

Gli inviti sono disponibili presso il Centro Servizi del 5° piano di Palazzo di Giustizia presso la Signora Patrizia Angeli.