La domenica sportiva del circolo del tennis di Loano

Una domenica ricca di eventi presso i campi del circolo del tennis di Loano gestiti dalla Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini.

Alle 9 si è disputato l’ultimo incontro del girone della squadra maschile di serie D1 contro il TC Ceriale. I portacolori loanesi Giorgio Giusto, Domenico Vicini, Emanuele Michelis, Davide De Vincenti, Davide Ansaldi e Cristiano Fusco capitanati da Alberto Zizzini concludono il girone al secondo posto e strappano un pass per il tabellone finale in cui ci si giocherà il passaggio in serie C.

Sempre in mattinata si è svolto anche il raduno provinciale Cap diretto dal fiduciario provinciale Alberto Zizzini.

Nel corso del raduno è stata posta particolare attenzione all’attività “Sport Vision” diretta dal Maestro Nazionale Davide Ansaldi. Si tratta di un’innovativa metodologia di training visuo-motorio che aiuta a velocizzare il flusso occhi-cervello-movimento per migliorare la percezione visiva così importante nello sport del tennis.