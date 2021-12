La Croce Rossa riceve la benemerenza civica per l’impegno dei suoi volontari spezzini dall’inizio della pandemia

La Croce Rossa riceve la benemerenza civica, questa mattina durante il Consiglio comunale straordinario la benemerenza civica della Città della Spezia, che è stata consegnata nelle mani del presidente dell’associazione Luigi De Angelis, accompagnato dai consiglieri d’amministrazione della CRI.

Il riconoscimento è stato conferito per l’impegno messo in campo in questi due anni di pandemia dai volontari della Croce Rossa spezzina, che fin dall’inizio dell’emergenza hanno garantito fondamentali attività di assistenza alla popolazione, non solo di carattere sanitario ma anche sociale, consegnando pacchi alimentari e farmaci (anche a domicilio) e organizzando attività di prevenzione rivolte ai giovani.

La benemerenza civica è stata consegnata all’associazione “in rappresentanza di tutti i nostri concittadini che nei drammatici mesi trascorsi si sono prodigati fornendo un coraggioso e fondamentale sostegno alla nostra comunità”.

“Quando mi è stata data comunicazione del conferimento di questa benemerenza ho subito pensato ai nostri 500 volontari, che tanto si sono spesi in questi anni, soprattutto negli ultimi due di pandemia – ha commentato il presidente De Angelis durante il Consiglio comunale straordinario – Oggi siamo di fronte a una grande sfida: quella di mantenere alto l’entusiasmo dei nostri volontari, perché le attività che svolgono per la comunità sono assolutamente insostituibili.

È vero che l’entusiasmo si ricava dalle azioni che si fanno e dai risultati che si ottengono, ma credo che riconoscimenti come questo contribuiscano a far capire a chi indossa una divisa di Croce Rossa quanto sia importante il suo impegno, tanto da venire riconosciuto ufficialmente anche dalle istituzioni della nostra città.

Per questo ringrazio il sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente del Consiglio comunale Giulio Guerri e l’assemblea tutta”.