La Croce Bianca Genovese organizza corso per autisti soccorritori

Candidature entro il 29 giugno 2023

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese, in collaborazione con Conform e Umana, organizza un corso gratuito di formazione per aspiranti conducenti di ambulanza (qualifica professionale: Autista Soccorritore) presso il proprio Centro di formazione di piazza Palermo 7A r (Foce).

Il corso, della durata di 4 settimane, si svolgerà dal 3 al 31 luglio 2023 con 11 lezioni di 8 ore ciascuna.

Il percorso prevederà 88 ore di formazione di cui almeno 40 di affiancamento passivo con prove, simulazioni ed esercitazioni pratiche.

Requisiti per la partecipazione: età compresa tra 22 e 40 anni (preferibili candidati under 30 o con comprovate esperienze pregresse nel settore ‘soccorso’ o affini), diploma di scuola secondaria superiore, patente di guida conseguita da almeno 2 anni, condizione di disoccupazione o inoccupazione, residenza o domicilio in Liguria.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e di formazione base (accordo Stato-Regioni 21/12/2011) a coloro che avranno raggiunto almeno il 70% delle ore di presenza.

Al 50% dei partecipanti ritenuti idonei alla conclusione del percorso formativo (previo superamento del test finale) sarà attivato un contratto di somministrazione della durata minima di 2 mesi.

“È una buona opportunità di impiego – commenta il Presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba – che consente di acquisire nozioni molto utili, un attestato professionale e di concorrere per un’assunzione iniziale che potrà essere stabilizzata. La Croce Bianca Genovese investe costantemente nelle risorse umane e nella loro formazione; in un momento di elevata richiesta di tali figure professionali e di carenza d’opportunità lavorative, questo corso rappresenta senza dubbio un’occasione di incontro fra domanda e offerta da non sottovalutare.”

Per ulteriori informazioni e invio candidature (entro il 29 giugno 2023) inviare una mail a infoge@umana.it.