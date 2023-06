La polizia locale sequestra 150 mila pezzi di merce contraffatta

Gli investigatori della squadra di Polizia Giudiziaria-Reparto sicurezza urbana della Polizia locale di Genova oggi hanno comunicato di avere concluso un’importante operazione contro il commercio di merce contraffatta.

Durante le indagini, che sono durate alcuni mesi, sono state utilizzate tecniche usuali quali i pedinamenti, ma anche tecniche avanzate con l’impiego di telecamere miniaturizzate.

L’operazione si è conclusa l’altro giorno con gli agenti del reparto che hanno effettuato un blitz in un magazzino e in un’abitazione nella zona di via Prè.

Il titolare dell’esercizio commerciale, di cui il Comando della Polizia locale non ha fornito le generalità, né la nazionalità, è stato accusato di commercio di materiale contraffatto.

Il blitz è scattato quando, dalle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno avuto la certezza di un rilevante carico di merce contraffatta in arrivo, non ancora pronta per la vendita e ancora custodita in magazzino.

Durante la perquisizione sono stati trovati circa 150mila pezzi di merce contraffatta, quali scarpe da ginnastica, borse, cinture, zaini, portafogli tutti con note ma false griffe, etichette falsificate delle più note case di moda.