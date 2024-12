La Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi e gli Auguri di Natale 2024

Un evento con gli auguri di Natale alla città di Genova

Per la prima volta nei suoi 111 anni di storia, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, la più antica compagnia teatrale italiana ancora in attività, porterà i suoi auguri di Natale alla città di Genova.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre 2024, alle ore 16, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica per vivere un momento di allegria e tradizione.

Un assaggio di festa a bordo del bus AMT

Il percorso verso Palazzo Ducale è iniziato già il 15 dicembre, quando i membri della Compagnia sono arrivati nel cuore della città a bordo di un bus elettrico di ultima generazione fornito da AMT, partner dell’evento.

Il bus, decorato con la dicitura speciale “112 Anni di Baistrocchi”, ha attirato l’attenzione dei passanti, che non hanno perso l’occasione di scattare selfie con gli attori e i ballerini. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno della Compagnia per la sostenibilità ambientale, promuovendo spostamenti a basso impatto.

La Baistrocchi 2024/2025: nuove energie per una tradizione immortale

La Compagnia si presenta rinnovata per la stagione 2024/2025, sia nel Consiglio Direttivo che con l’ingresso di nuove leve, garanzia di continuità per la goliardia genovese.

Sotto la guida del nuovo presidente, Ubaldo Borchi, la Baistrocchi si prepara a regalare risate e divertimento a pubblico e autorità, chiudendo in bellezza l’ultima domenica d’Avvento.

Svelato il titolo del nuovo spettacolo 2025

Durante l’evento del 22 dicembre, verrà annunciato il titolo del nuovo spettacolo, che debutterà il 28 febbraio 2025 al rinnovato Teatro Verdi di Sestri Ponente. Una scelta simbolica che rafforza il legame della Compagnia con il territorio e i teatri delle delegazioni genovesi.

Le date successive includeranno il ritorno al Teatro Sociale di Camogli il 26 e 27 aprile, oltre a una novità assoluta: le esibizioni al Teatro della Gioventù, in pieno centro città, nei weekend di marzo.

Un finale memorabile con le Bluebruttes Vomitables Girls

L’evento natalizio sarà arricchito da momenti di grande spettacolo, con alcuni dei personaggi storici della Baistrocchi, tra cui il celebre Signor Bacci e i mitici Ricchi e Poveri. A chiudere il pomeriggio, il tradizionale Can Can delle Bluebruttes Vomitables Girls, ballato per la prima volta nel Salone del Maggior Consiglio, promette di lasciare il pubblico senza fiato.