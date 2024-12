Controlli ai giardini della Fiumara: un arrestato e due denunciati

La Polizia di Genova continua a tenere monitorato il parco della Fiumara, zona frequentata ultimamente da giovani dediti allo spaccio.

Lunedì scorso, gli agenti di una volante dell’UPGSP hanno notato un via vai sospetto di persone vicino a due giovani seduti, uno di fronte all’altro, sulle panchine dei giardini: i clienti si avvicinavano al primo, un 22 enne egiziano, e gli davano i soldi, poi passavano dal secondo ragazzo, un 19enne sempre egiziano, che prelevava qualcosa da una buca sotto la panchina e la consegnava agli acquirenti.

A seguito di perquisizione personale, il 19enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di circa 7 grammi di hashish ed è stato deferito in stato di libertà. Al 22enne, in possesso di 290 euro ed con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stata estesa la perquisizione al domicilio, con l’ausilio team cinofili, dove sono state rinvenute alcune dosi di cocaina nascosta all’interno di un citofono, 135 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 6200 euro in contanti. È stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti..

Ieri pomeriggio, le pattuglie del Commissariato Cornigliano, durante un controllo di iniziativa sempre nei giardini del centro commerciale, hanno fermato un altro giovane, un 19enne egiziano, che nascondeva nel risvolto dei suoi pantaloni 11 confezioni di hashish.

In tasca anche 165 euro.

Durante la perquisizione domiciliare, effettuata con il team cinofilo, il cane Leone ha fiutato altri 30 grammi di cannabis.

Rimane comunque salva la presunzione di innocenza degli indagati sino a sentenza definitiva.