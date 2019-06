La città di Genova si prepara a festeggiare San Giovanni Battista

Genova, San Giovanni Battista. Il programma dei festeggiamenti

Domenica 23 giugno il tradizionale falò in piazza Matteotti

Lunedì 24 la Messa in Cattedrale e la solenne processione

Come ogni anno, Genova si prepara a vivere la notte più magica di inizio estate festeggiando il suo patrono San Giovanni Battista con una serie di eventi, tra le strade e le piazze del centro storico, che spaziano dalla tradizione, al folklore, al momento religioso.

I festeggiamenti iniziano la sera della vigilia, domenica 23 giugno: alle 20.30 partirà da piazza Matteotti il Ghost Tour, un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del Centro Storico. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Genova con la collaborazione delle associazioni e degli artisti coinvolti e coordinata dal Circolo Culturale Fondazione Amon.

La serata di domenica 23 prosegue, sempre in piazza Matteotti, alle ore 22 con The Wall-Il concerto: a quarant’anni dall’uscita del disco dei Pink Floyd, la riproposizione dei brani più famosi di uno dei gruppi più importanti nella storia del rock. Tra gli altri, Another brick in the wall, Hey you e Time. Band e Coro dell’Università di Genova.

A mezzanotte in piazza Matteotti, l’accensione del tradizionale Falò di San Giovanni e un intrattenimento musicale con Filippo Gambetta e Sergio Caputo, rispettivamente all’organetto diatonico e al violino. I due musicisti propongono melodie sia da ascoltare che da danzare, creando un connubio sonoro tra polke, scottish, bourrée e i colori delle musiche nord africane e mediterranee.

Lunedì 24 giugno alle ore 10.30, la celebrazione della Messa nella cattedrale di San Lorenzo dove, alle 17, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, presiederà la celebrazione dei Vespri solenni. Seguirà la spettacolare processione che, con partenza dalla Cattedrale, si snoderà attraverso via San Lorenzo, piazza Raibetta, via Frate Olivero, piazza Caricamento, entrerà nell’area del Porto Antico e arriverà a Calata Falcone Borsellino per la Benedizione della città e del mare. La solenne processione percorrerà poi via della Mercanzia e risalirà via San Lorenzo per terminare in piazza San Lorenzo. Alla processione parteciperà il Sindaco Marco Bucci e sarà presente il Gonfalone della Città.

Per informazioni sul ghost tour: www.ghosttour.it