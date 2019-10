La città dei bambini e dei ragazzi indossa le vesti paurose di Halloween

Halloween al Porto Antico con una varietà di laboratori speciali ,mentre all’esterno si gira con il Ghost Tour cittadino

Giovedì 31 ottobre il Porto Antico in occasione di Halloween offrirà un programma di divertimenti per tutti i bambini e anche per gli adulti.

A partire dalle h. 20,30 La città dei bambini e dei ragazzi – eccezionalmente aperta in orario serale – ospiterà per la prima volta il Monster Halloween Lab, un appuntamento speciale dedicato ai bambini che potranno trasformarsi in mostriciattoli, maghi e… in piccoli DJ.Come sempre la scienza e la tecnologia saranno a disposizione di tutti i visitatori con i giochi e gli esperimenti tradizionali, ma, per una sera soltanto, la magia della festa di Halloween si impossesserà degli spazi con un evento “mostruoso”.

Tre aree a tema, con 3 diversi laboratori, coinvolgeranno tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, stimolandoli ad allenare la fantasia e sbizzarrirsi con la creatività.Il Laboratorio di Recitazione (a cura del Cfa – il Centro di formazione Artistica di Luca Bizzarri) permetterà anche ai bambini più piccoli di mettersi in gioco attraverso gli esercizi classici della pedagogia teatrale, in un clima di assoluto divertimento.In uno spazio limitrofo, intanto, il Laboratorio dei Piccoli DJ insegnerà le prime basi della musica: il ritmo, le battute, le frequenze, permettendo ai bambini di trasformarsi in aspiranti dj insieme a un professionista.E non mancherà la magia, elemento fondamentale per ogni Halloween, con un sorprendente Laboratorio per Piccoli Maghi (a cura del Club La Lanterna Magica) che immancabilmente affascinerà e coinvolgerà tutti i bambini.

Il Monster Halloween Lab, organizzato da Porto Antico di Genova S.p.A. insieme a RST Events, per garantire a tutti i bambini lo spazio per giocare, è un evento con posti limitati. I biglietti si possono pre-acquistare sul sito www.cittadeibambini.net oppure, se ancora disponibili, direttamente alla biglietteria de La città dei bambini e dei ragazzi.

Le occasioni per divertirsi sempre nella serata di giovedì 31 ottobre continueranno anche nelle aree esterne con l’immancabile Ghost Tour cittadino, appuntamento gratuito che si snoda per le vie di Genova in cerca di misteri e storie di paura, e che anche quest’anno avrà due misteriose tappe al Porto Antico, dal titolo “Demoni sulla Superba” e “Fantasmi in Musica”.

Il Ghost Tour è organizzato da Fondazione Amon e avrà inizio, come da tradizione, nella cornice di Piazza Matteotti alle ore 20:00, dove, tra danze propiziatorie e storie da brividi verranno distribuite le mappe ed avrà inizio l’affascinante percorso