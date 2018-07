La cinese Ck Hutchison acquista il 100% di Wind Tre

Wind Tre diventa una compagnia cinese al 100%. La societa cinese Ck Hutchison acquista il 50 % per un controvalore di 2,45 miliardi di euro.

«La transazione sarà immediata e fortemente positiva sia per gli utili che per il flusso di cassa per azione. Si legge in una nota della compagnia, e l’operazione, previo ok delle autorità di regolamentazione italiane ed europee, sarà portata a completamento nel terzo trimestre 2018.

«Siamo lieti di diventare gli unici proprietari di Wind Tre, che ci offre la piattaforma più forte possibile per aumentare il valore per i nostri azionisti – commenta Canning Fok, co-Managing Director di Ck Hutchison. – Ck Hutchison spera di continuare a investire nel futuro digitale dell’Italia, a vantaggio dei consumatori e delle imprese di tutto il Paese».

I russi di Veon (ex Vimpelcom) hanno deciso di uscire di scena e di cedere il loro 50% a Ck Hutchison. Veon, si legge in una nota della società, ha affermato di aver venduto la sua quota in Wind Tre, con l’obiettivo di ridurre significativamente il suo debito.

I proventi della vendita saranno inoltre utilizzati per "acquistare gli asset di Global Telecom Holding in Pakistan e Bangladesh". Il completamento dell'accordo resta soggetto all'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e l'intesa, stando ai piani, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre di quest'anno.