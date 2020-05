La biblioteca civica di Loano riapre al pubblico

Riapre al pubblico da oggi la biblioteca civica di Loano: le modalità di accesso e di consultazione dei volumi.

Loano. La biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano riaprirà al pubblico a partire da oggi. Sarà garantito il consueto servizio di prestito e restituzione dei volumi, ma con modalità “speciali” per garantire la sicurezza di utenti e operatori.

Per informazioni sulle prenotazioni scrivere a QUI. Gli utenti che hanno prenotato il servizio di prestito e restituzione sono tenuti ad accedere ai locali della biblioteca uno per volta e solo nell’orario concordato con gli addetti. E’ obbligatorio indossare la mascherina (minori fino a 14 anni o disabili possono accedere con un accompagnatore). Gli utenti sono invitati ad utilizzare l’igienizzante mani messo a disposizione all’ingresso e al bancone di ricevimento.

Le operazioni di ricerca dei volumi sugli scaffali saranno effettuate esclusivamente dal personale (munito di guanti e mascherina). Durante l’accesso gli utenti dovranno attendere la consegna del volume di fronte al bancone di ricevimento. I libri o altri materiali restituiti a termine prestito saranno riposti dal personale in sacchetti di plastica suddivisi per giornata di rientro. I volumi saranno conservati con queste modalità per 10 giorni, durante i quali non saranno disponibili per il successivo prestito.

L’attività di consultazione in loco è garantita, ma con modalità specifiche. Gli utenti (in un massimo di dieci) potranno consultare i volumi esclusivamente presso le postazioni segnalate, muniti di guanti e mascherina. Per usufruire del servizio è necessario prenotare telefonicamente i volumi, che saranno messi a disposizione dal personale dipendente al momento dell’accesso. L’attività di ricerca e consultazione di pubblicazioni di pregio e valore storico (di cui non è consentito il prestito) sono autorizzate in forma individuale previo appuntamento (da fissare via mail o telefono) nelle fasce orarie individuate dal personale.

E’ vietato accedere alla zona degli scaffali aperti e ad ogni altro spazio della biblioteca ad eccezione dello spazio di ingresso, del bancone di accettazione e delle postazioni individuate per la consultazione. E’ anche vietato accedere alla biblioteca per effettuare lettura di pubblicazioni personali, quotidiani o consultazione di pc; utilizzare i wc posti all’interno della biblioteca.

E’ vietato l’accesso a utenti con febbre superiore a 37.5 gradi, con sintomi influenzali o che hanno avuto contatti con soggetti provenienti da zone a rischio contagio. Gli operatori possono procedere alla misurazione della temperatura. L’utente avrà cura di sottoscrivere un’apposita autocertificazione consegnata dagli addetti, che ne cureranno la conservazione per venti giorni. Trascorso tale periodo la documentazione verrà distrutta.

La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 17.