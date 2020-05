Abusivi in casa popolare via Malfante, arrestato un siciliano. Denunciato un russo

Ieri sera, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, in via Malfante a Genova, ha sorpreso due sconosciuti mentre stavano forzando la porta d’ingresso di un appartamento di proprietà dell’ A.R.T.E., allo scopo di occuparlo.

I due sono stati immediatamente bloccati.

Tuttavia, uno di loro ha aggredito e minacciato di morte i carabinieri.

Si tratta di un di 46 anni, gravato da pregiudizi di polizia che è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale” e denunciato in stato di libertà per “concorso in danneggiamento di edificio pubblico, invasione di terreni e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso”.

Il complice, un russo di 34 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato solo denunciato.

L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere Marassi.

Gli attrezzi sono stati sequestrati.