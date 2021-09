Juve-Samp 3-2, non basta il cuore blucerchiato per il pari

Sconfitta per la Samp che non riesce a tenere testa ad una Juve in forma in vista dell’impegno Champions.

In avvio la sblocca col sinistro Dybala, costretto al cambio al 22′ per un infortunio muscolare. Pericoloso Chiesa, Morata spreca. Raddoppia Bonucci su rigore, Yoshida accorcia prima dell’intervallo. Tris di Locatelli al primo gol in bianconero, Candreva non sbaglia nel finale

Juve Sampdoria 3-2: risultato e tabellino

Reti: 10′ Dybala, 43′ Bonucci rig., 44′ Yoshida, 57′ Locatelli, 83′ Candreva

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi (68′ Ramsey), Bentancur (81′ McKennie), Locatelli, Chiesa (68′ Chiellini); Dybala (22′ Kulusevski), Morata (81′ Kean). All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Pellegrini, Rugani

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru (58′ Augello); Depaoli (58′ Damsgaard), Thorsby (86′ Askildsen), Ekdal (58′ Silva), Candreva; Caputo (70′ Torregrossa), Quagliarella. All. D’Aversa. A disp. Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Trimboli

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: 28′ Thorsby, 45’+2′ Ekdal, 54′ Bentancur, 84′ Bonucci, 86′ Kean