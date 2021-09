Danza e cultura nella città di Genova. Fino al 10 ottobre la rassegna “Resistere e Creare – Vietato Ballare” tra i teatri e i vicoli della città.

Danza e cultura nella città di Genova con numerosi eventi.

Caruggi, fino al 10 ottobre nel sestiere del Molo parte la rassegna “Resistere e Creare – Vietato Ballare”

Danza nei vicoli della città vecchia per il primo evento dopo la sottoscrizione del Patto di Sussidiarietà tra Comune e 53 associazioni con Ce.Sto – Nuovi Giardini Luzzati capofila

Danze sfrenate, danze latinoamericane, danze goa, performance, film e dibattiti:

questi e molti altri sono gli eventi che animeranno le vie della città vecchia e del Sestiere del Molo nell’ambito della settimana edizione della rassegna internazionale di danza “Resistere e creare”.

Per quest’anno avrà come titolo “Vietato ballare” e che si concluderà il 10 di ottobre.

Questa settimana edizione è la prima da quando, il 2 agosto di quest’anno, è stato firmato il Patto di sussidiarietà tra il Comune di Genova e le 54 associazioni del terzo settore del Sestiere Molo che ha come capofila Ce.Sto – Nuovi Giardini Luzzati, Patto che rientra nell’ambito del Piano integrato Caruggi.

Il consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni, afferma:

«Il sindaco Bucci dice che dopo il Ponte costruire il Sestiere del Molo e riqualificare quest’aria bellissima di Genova è uno degli obiettivi che si è dato, con cuore, interesse e passione.

Per la prima volta da quando mi occupo di politiche sociali ho visto oltre 50 associazioni e realtà provenienti da tutta la società civile mettersi insieme al di là delle differenze di ceto ed estrazione culturale e culturale, senza distinzioni ideologiche e senza guerre né distanze.

Si sono messi insieme e insieme al Comune di Genova hanno costruito questo patto per dare al Sestiere una nuova vita.

progetto sarà il prototipo di altri progetti di riqualificazione del centro storico e voglio ringraziare tutti quelli che vi hanno lavorato, soprattutto chi lo ha fatto in sordina in mezzo a tante difficoltà e sono curioso di vedere questa rassegna che ha un programma davvero vasto, diverso e interessante».

L’assessore al Centro storico Paola Bordilli, afferma:

«Al Patto di sussidiarietà “Nuovo Sestiere del Molo” hanno aderito 54 realtà del territorio, un numero importante e che fa riflettere sull’importanza che questo progetto potrà avere sul Sestiere e di quanto sia condiviso tra queste varie realtà che il territorio lo vivono e lo abitano l’obiettivo della rigenerazione urbana.

Un obiettivo che, come già detto in passato, non può prescindere anche dalla rigenerazione economica e sociale del Centro storico e che non può avvenire senza che venga valorizzato anche il senso di comunità».

Con la stipula di questo accordo di collaborazione l’amministrazione comunale si è impegnata alla concessione di una prima tranche di finanziamento di 350mila euro.

Darà piena operatività al progetto fino al 31 dicembre di quest’anno, una somma alla quale si va ad aggiungere il contributo di 150mila euro da parte di Ats.

Il piano nato da questo Patto di sussidiarietà si chiama come già accennato “Nuovo Sestiere del Molo” e si concluderà in cinque anni.

Per i soggetti proponenti, “il modello di rigenerazione a cui tende il progetto presentato è un quartiere capace di non lasciare soli i soggetti vulnerabili e di dare nuove opportunità ai suoi abitanti.

Un luogo che non rinuncia alla qualità di vita per loro e capace di formare una comunità inclusiva e coesa.

Al tempo stesso mantiene una vocazione culturale, commerciale e turistica e, anzi, potenziandola, si trasforma in luogo ricco di vita e socialità, generando un circolo virtuoso capace di attrarre nuovi abitanti provenienti non solo da altri quartieri ma anche da altre città italiane ed europee”.

Le azioni comprese nel progetto si raggruppano in cinque macroaree oltre alla prima fase di avvio:

riqualificazione dello spazio pubblico, coinvolgimento e impegno dei cittadini, azioni settoriali (sociale, educazione, cultura, sviluppo economico e turistico, monitoraggio e valutazione di andamento del progetto.

Le attività invece, hanno come obiettivi quelli di favorire la partecipazione civica per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, promozione della centralità dello spazio pubblico, costruzione di un tessuto sociale inclusivo, costituzione di una comunità educante.

“Resistere e Creare – Vietato ballare”

Torna a Genova fino al 10 ottobre tra i Teatri di S. Agostino, Il Teatro del Ponente, le strade e le piazze del Sestiere del Molo e di Voltri.

Resistere e Creare la rassegna internazionale di danza con la direzione artistica di Michela Lucenti e Marina Petrillo.

Nata dalla collaborazione tra il Teatro della Tosse e il Collettivo Balletto Civile, giunge nel 2021 alla settima edizione.

Il titolo è VIETATOBALLARE e aggiunge alla programmazione una vasta sezione “outdoor”.

Si inserisce nel complesso progetto di rigenerazione del Sestiere del Molo, di cui è capofila Ce.Sto – Nuovi Giardini Luzzati e che vede coinvolti in una unica ATS ben 53 enti del Terzo Settore.

Resistere e Creare / Vietato Ballare continua il suo percorso di ricerca, quest’anno in strettissima connessione con il territorio, associazioni di quartiere, operatori, festival (tra cui Electropark) confermando la sua vocazione di indagine sulla collettività e sull’arte e invitando i cittadini tutti a riappropriarsi politicamente degli spazi pubblici e quotidiani.

Restituendo cosi valore al senso più antico della “polis” intesa come comunità di spazi, di individui, di corpi, di gruppi in relazione tra loro e riconquistando gli spazi chiusi ma soprattutto gli spazi aperti, popolandoli, occupandoli, vivendoli, condividendoli con i cittadini, nel rispetto delle regole che la situazione impone.

Il tutto a passo di danza.

Fino al 10 ottobre i corpi dei danzatori e dei cittadini popoleranno pacificamente l’intera città sia indoor – nelle diverse sale teatrali che gestiamo – i teatri di S. Agostino e il Teatro del Ponente di Voltri – sia soprattutto outdoor, nelle piazze, nelle strade nei vicoli e palazzi della città, in centro e a ponente.

Moltissimi ed eterogenei come sempre gli appuntamenti in programma tra grandi ospiti nazionali (Aldes e Roberto Castello, Balletto Civile) e internazionali (WIm Vandekeybus, Dasha Rush), giovani artisti, progetti innovativi ed esperimenti performativi.

Quindici giorni di spettacoli, incontri, azioni, laboratori, workshop, performance, presentazioni, esperimenti, rave, djset.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti in programma suddiviso per location e ordinato in macro sezioni outdoor e indoor, tra Ponente e Centro città.

Marina Petrillo, direttore artistico della rassegna, dice:

«Dal mare aperto del ponente ai vicoli stretti della città vecchia.

Resistere e Creare / Vietato Ballare è un invito ad una rigenerazione dell’approccio all’abitare gli spazi del quotidiano.

Un invito a godere dello stare nelle piazze e nelle strade, a riappropriarsi di vecchie abitudini e sedersi fuori dalla porta di casa per chiacchierare con i vicini o per guardare oziosamente cosa accade intorno.

È anche un invito a prendere parte all’azione e ballare. Ballare sino alla fine del mondo.

Ed è anche un viaggio: nell’Inferno di Dante, nelle strade dell’Havana, nei boschi della Romania, nel sole di Ramallah, nelle fabbriche dei Figli di un Dio Ubriaco, nei sogni e nelle visioni di coreografi, danzatori, musicisti, artisti visivi, registi cinematografici, poeti del corpo, cigni e cignetti, orsi, animali mitologici, raver… un invito a un nuovo inizio per tutti noi».

L’altra direttrice artistica della rassegna Michela Lucenti, aggiunge:

«Dalla piazza al teatro e ritorno. La rivoluzione è a partire dal corpo.

Il narrare ha bisogno di un nuovo corpo sociale, una comunità di interpreti e pubblico che sia testimone della coscienza politica e di affermazione fisica che risponde all’oppressione e al vergognoso limite che al corpo viene dato alle porte delle nostre frontiere».