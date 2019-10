Juve-Genoa, Thiago Motta: Complimenti ai ragazzi

C’è da tirare fuori il petto dopo una prova così. Nella rete non restano punti, però l’orgoglio di aver tenuto sul chi va la’ la Juventus, oltre a qualche episodio sospetto che ha inciso non poco. Queste le prime dichiarazioni di mister Thiago Motta a botta calda. “Ho visto una squadra vera contro una delle più forti in Europa. Complimenti ai giocatori perché sono stati bravissimi. E’ stata una prestazione da Genoa. Abbiamo avuto coraggio e ce la siamo giocata alla pari senza fare barricate. Continueremo con questo atteggiamento. Rimane il sapore amaro del risultato, ma posso andare a casa tranquillo. Non giudico l’operato dell’arbitro, credo sia stato severo: non è il mio compito. Giocheremo sempre così uniti, dobbiamo lavorare su questa strada”.