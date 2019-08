Jovanotti tradisce la Liguria: Jova Beach Party in aeroporto a Linate

Purtroppo è arrivata la notizia che tanti fans liguri non si aspettavano. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, non terrà un concerto nella nostra regione.

Anzi, a circa una settimana dalla cancellazione del concerto di Albenga per l’eccessiva erosione delle spiagge, è arrivata la notizia che ha lasciato basiti e con l’amaro in bocca i fans: la data ligure sarà recuperata il 21 settembre all’aeroporto milanese di Linate.

A comunicarlo è stato lo stesso cantante sui propri canali social.

Eppure nella provincia di Savona e non solo, c’erano state diverse le proposte alternative per salvare la data ligure. Parliamo di Andora, ex cave di Toirano, l’aeroporto Panero di Villanova d’Albenga, ma niente Jovanotti, ha tradito i liguri scegliendo Linate, dove il ‘Jova Beach Party’ verrà fatto nella sabbia dell’aeroporto.

Eppure Lorenzo Cherubini aveva rassicurato: “Sono sorpreso come voi, non mi aspettavo questa cosa e mi dispiace. Domani cercherò di capire meglio anche io e vi spiegheremo qualcosa di più, ma cercheremo anche di recuperare… vi faremo sapere nei prossimi giorni. Grazie e scusate amici di Albenga, vi faccio sapere presto”.

