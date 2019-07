Annullato il Jova Beach Party di Albenga

Ad una settimana dall’evento del 27 luglio, la Trident Music ha ufficializzato la notizia che la data di Albenga del Jova Beach Party è stata annullata.

Proprio la Trident Music con due righe ha annullato la data comunicandolo su Facebook: “Le ultime mareggiate restringono la spiaggia: cancellata la tappa di Albenga!”

Riconosciuto come “l’evento dell’estate” anche per il fatto che si sarebbe svolto in spiaggia e non in uno stadio, l’annulamento ha creato tanta delusione e rabbia.

“Sono sorpreso come voi, non mi aspettavo questa cosa e mi dispiace. Domani cercherò di capire meglio anche io e vi spiegheremo qualcosa di più, ma cercheremo anche di recuperare…vi faremo sapere nei prossimi giorni. Grazie e scusate amici di Albenga, vi faccio sapere presto”. E’ quanto ha detto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, al termine della tappa di Barletta del suo tour in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

In tanti hanno comprato i tagliandi che sono andati velocemente esauriti. Poi chi li ha comprati tramite altri canali ad un prezzo maggiorato, vedrà solo il rimborso del costo del biglietto, non della maggiorazione.

Ma chi ci ha perso davvero, sono le attività presenti sul territorio. Un concerto di tali proporzioni, infatti, avrebbe generato diverse ricadute sull’indotto.