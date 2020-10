Italiano ruba bici ad ivoriano e la rivende a marocchino: due denunciati | Video

Il marocchino è stato denunciato per ricettazione e l’italiano per furto

I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno denunciato per furto aggravato un genovese di 53 anni, pluripregiudicato per svariati reati, non ultimo quello della ricettazione di una bicicletta, che risale ad un paio di mesi fa.

I fatti risalgono a martedì scorso quando un 24enne della Costa d’Avorio, transitando in piazza Raggi ha riconosciuto la bicicletta che gli era stata rubata la sera prima, cavalcata da un ragazzo sconosciuto ed ha subito contattato il 112.

Gli agenti intervenuti hanno fermato il conduttore, un 23enne marocchino regolarmente soggiornante ed incensurato, che si è mostrato molto sorpreso del controllo.

Interrogato circa la provenienza del velocipede, ha dichiarato che, anche lui, qualche giorno prima, era stato vittima del furto della propria bicicletta necessaria per svolgere l’attività di corriere e di aver acquistato quella attualmente in uso da un italiano che gli aveva proposto l’ ”affare” in strada, nel centro storico, mentre cercava la sua, chiedendogli un compenso di 250 euro.

A conferma delle sue affermazioni ha mostrato una foto scattata pochi attimi dopo lo scambio in cui è stato immortalato il volto del venditore.

Inevitabilmente il ragazzo è stato segnalato per ricettazione, ma i poliziotti hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità del ladro.

Preziose sono state le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale di via San Sebastiano, luogo del furto indicato dal 24enne, che hanno ripreso lo stesso soggetto mentre si allontanava spingendo il velocipede.

Decisivo poi il riconoscimento da parte di un poliziotto del Commissariato che, grazie alla profonda conoscenza del territorio, ha immediatamente dato un nome al volto del ladro di biciclette.