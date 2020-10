Molesta le persone di un bar e aggredisce le Forze dell’Ordine: italiano arrestato

I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 42enne italiano per minacce o violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Il personale di un bar di Chiavari ha chiamato la Polizia perché all’interno del suo locale c’era una persona che molestava gli avventori e il personale, minacciandoli di morte, fatto peraltro che si era già verificato in altre occasioni.

Gli agenti sono intervenuti sul posto chiedendogli i documenti e lui, per tutta risposta, gli ha lanciato contro il telefonino persistendo nel suo comportamento aggressivo.

Dopo ripetuti inviti, tutti disattesi, a mantenere la calma, hanno deciso di accompagnarlo presso il Commissariato e in questa azione sono stati coadiuvati da una pattuglia dei Carabinieri giunta in ausilio.

Anche in questa sede l’uomo, che ha diversi precedenti, ha continuato la sua condotta ed è stato poi accompagnato in Questura, su disposizione del Magistrato, in attesa del processo che si svolgerà oggi con rito direttissimo.

I due poliziotti del Commissariato sono stati medicati per lesioni guaribili in 2 gg e un carabiniere per lesioni guaribili in 3 giorni.