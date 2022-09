Italian Open Water Tour a Noli, domenica 11 settembre

7° edizione di Italian Open Water Tour Noli: The big swim – La Traversata del Capo

Domenica 11 settembre 2022

“Con quella di Monate, Noli è la tappa pionieristica del nostro Circuito: fin dalla prima edizione rappresenta l’appuntamento capofila delle gare in mare per unicità, storia e tradizione.” spiega Marcello Amirante, coordinatore di Italian Open Water Tour che organizza l’intero circuito nazionale. “Siamo alla settima edizione e la risposta del mondo dei nuotatori in acque libere è sempre entusiasmante: con ancora qualche giorno d’ iscrizioni disponibili non siamo lontani dai 500 iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.”

LE GARE IN PROGRAMMA L’11 SETTEMBRE

Apre il programma la HARD SWIM, gara in linea di 7 km con partenza alle 9.30 da Finale Ligure e arrivo a Noli, una delle ultime gare in linea nel panorama nazionale del nuoto in acque libere: il percorso tra Punta Crena e Capo Noli la rende tanto impegnativa quanto suggestiva e imperdibile.

A seguire, alle 12.50, la seconda gara di giornata, storicamente la più partecipata: la SMILE SWIM del miglio marino col percorso interamente nel Golfo di Noli, in uno scenario davvero unico.

A chiudere il programma la partenza della RELAY SWIM (staffetta mezzo miglio marino x 3) alle 15.30 con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire.

II° CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO IN ACQUE LIBERE OPEN

Il Campionato Italiano di nuoto in acque libere open nasce dall’idea della necessità di dare a tutti la possibilità di condividere la propria passione in un unico evento che unirà nuotatori di alto livello a semplici appassionati senza essere divisi nelle classifiche da tesseramenti o appartenenze associative. Dopo la prima edizione dello scorso anno a Baratti (LI) la seconda edizione nel 2022 è stata pianificata a Noli.

LINDA CERRUTI MADRINA E TROFEI IN PALIO

In palio i trofei assoluti (con la classica e distintiva classifica “no muta”), quelli di squadra (i primi 5 tempi sulla SMILE SWIM), le categorie che in occasione del Campionato italiano vedono affiancare alla classica OVER40 anche la OVER30 E LA OVER50 e quelli dedicati ai gruppi (il gruppo che ha portato più atleti all’arrivo tra le tre gare). Le gare concorreranno con i propri punteggi alle classifiche generali del Challenge 2022.

Ad impreziosire la cerimonia di premiazioni è attesa, come lo scorso anno, la madrina dell’evento l’olimpionica nolese Linda Cerruti, fresca vincitrice di 8 medagli agli Europei di Roma, che consegnerà i Trofei ai vincitori regalando un ulteriore momento indimenticabile di questa giornata di gare.

STARTING LIST

L’edizione 2022 vede ai nastri di partenza un vero e proprio parterre de roi con moltissimi atleti di caratura nazionale oltre a vincitori dei Challenge degli scorsi anni come Camilla Montalbetti, atleta del Team Insubrika, Sara Petrolli di Rari Nantes Trento e Diego Fedeli della Canottieri Leonida Bissolati Cremona. Presenti in starting list anche vincitori di tappe memorabili come, tra gli altri, Sara Monari dei Nuotatori Genovesi nel I° Campionato Italiano di nuoto in acque libere Open di luglio a Baratti (LI) e Tommaso Gallesio di CSR Granda a Noli oltre ai protagonisti assoluti del Challenge 2022 Federico Amendola (Swim for Passion) e Lara Ciceri (Beach bums-swimming team).

PATROCINIO DELLA REGIONE LIGURIA, NOLI, FINALE LIGURE E GOLFO DELL’ISOLA

La grande risonanza nazionale della tappa, a cui risultano essere già iscritti atleti provenienti da 30 provincie (tra cui tutte le liguri) e 14 differenti Stati e in cui saranno rappresentate ben 121 squadre, è suggellata dal prestigioso Patrocinio della Regione Liguria fortemente voluto e sostenuto dall’Assessore Dott.ssa Simona Ferro.

Patrocini di altrettanto blasone e fondamentali per la riuscita dell’evento risultano essere anche quelli del Comune di Noli, Croce Bianca di Noli e del Consorzio il Golfo dell’Isola oltre quello del Comune di Finale Ligure che ospiterà la partenza della Hard swim di 7000 mt.

CHARITY PROGRAM #MiFidoDiTe di RarePartners

IOWT ha sposato per il Challenge 2021 con orgoglio il Progetto #MiFidoDiTe a sostegno di RarePartners, progetto che nel Challenge 2022 ha avuto la sua naturale evoluzione in #NOLIMITS, in sinergia con Rotary Club Savona: l’obiettivo è quello di rendere particolarmente coscienti i ragazzi delle scuole superiori della possibilità di superare i propri limiti in condizioni di difficoltà fisiche o psicologiche prendendo spunto proprio dall’impresa sportiva del 2021 di Alessandro Mennella, affetto da Sindrome di Usher quindi sordo dalla nascita e ipovedente, che ha portato a termine tutto il Circuito delle Hard Swim di Italian Open Water Tour legato alla sua guida Marcella Zaccariello l’uno all’altra con una corda di soli 50 cm, da coscia a coscia.

PARTNERSHIP E TROFEI AVIS

Sarà anche la V Edizione del Trofeo Open Water Open Mind di Avis Regionale Liguria, in palio tra i donatori avisini iscritti alla Smile Swim del miglio marino.

La Partnership di IOWT con Avis Regionale Liguria è da considerarsi costituente vista la presenza in tutta la giornata di volontari anche delle sezioni della Provinciale Savona e Comunale Noli.

GLI SPONSOR

A caratterizzare la tappa nolese, oltre allo storico Partner dell’intero Circuito Birrificio Artigianale L’Orso verde di Busto Arsizio, vera e propria istituzione birraria in ambito nazionale che fornirà gli oramai celebri trofei al luppolo, Turbo Water Style e gli integratori di Vince.Shop, la presenza di Panificio Rotondo, anch’essa vera e propria istituzione della provincia savonese, e La Mole – F.lli Milan di Torino che saranno protagonisti dei sacchi gara e del ristoro degli atleti. Tucano e ATA NATURA – Associazione Trekking Acquatico inoltre impreziosiranno le premiazioni con una propria linea pensata per il salvamento e la sicurezza in acqua.

PROSSIME TAPPE

Il Challenge 2022 proseguirà il 24/25 settembre con la tappa di Peschiera del Garda, tra le mura patrimonio dell’UNESCO, e si chiuderà nell’oramai classica tappa di Ischia il 8 e 9 ottobre, anch’essa unica al mondo per scenari storici e marini.

Informazioni ed iscrizioni su www.italianopenwatertour.com