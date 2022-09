A Varazze ritorna il Concerto all’alba con il Boccherini Guitar Quartet

Chi ha detto che i concerti devono essere la sera? Dalle 06:30 di sabato 10 settembre 2022, sul molo Marinai d’Italia di Varazze il Boccherini Guitar Quartet terrà il “Concerto all’Alba”. Un evento unico per la città, che quel giorno potrà cominciare il weekend con un’energia diversa.

I quattro musicisti del quartetto sono Dario Vannini, Emanuele Pauletta, Fabio De Lorenzo e Giacomo Martinelli e hanno deciso di iniziare un percorso musicale insieme nell’estate del 2016 con l’intento di sviluppare le potenzialità del repertorio composto per la loro formazione. Nel 2019 hanno vinto il primo premio assoluto al concorso Riviera della Versilia, il primo premio al concorso Nilo Peraldo Bert, il primo premio assoluto al concorso Città di Torgiano e il primo premio al concorso di musica da camera “Città di Moncalieri”.

Boccherini, Piazzolla, Bizet, De Falla, Torroba: il programma è un concentrato di brani dall’alto tasso emotivo, una musica travolgente e un quartetto di primissimo livello. Non vi resta che accomodarvi davanti al mare e guardare l’alba. Anzi, per una volta, ascoltarla.

L’evento è organizzato, in collaborazione con il Comune di Varazze, da Marea management, società di produzione culturale e branding che si è occupata anche della comunicazione del concerto. La direzione artistica è di Andrea Carattino.

La locandina, progettata ad hoc, è un collage della costa di Varazze realizzato a mano in cui i toni caldi si sovrappongono grazie all’uso della carta velina.

Sabato 10 settembre 2022, ore 06:30

Molo marinai d’Italia, Varazze

Ingresso libero