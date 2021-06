Italia tutta bianca da lunedì. Discoteche apertura con regole

Anche la Valle d’Aosta diventa bianca da lunedì

Via libera dal CTS, il Comitato tecnico scientifico alla riapertura in zona bianca, con data da stabilire, delle discoteche in tutta Italia, unica attività rimasta ancora chiusa.

Proprio da lunedì tutta Italia sarà in zona bianca, Valle d’Aosta compresa, unica regione che mancava all’appello.

La conferma dell’ordinanza di una zona bianca nazionale arriva anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. “Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d’Aosta entra ora in zona bianca”, ha detto il ministro su Rai1 che ha aggiunto: “La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus”.

Per quanto riguarda le discoteche il Cts ha precisato che potranno aprire solo quelle all’aperto e la data precisa per la riapertura dei locali spetterà all’esecutivo Draghi.

Come data viene ipotizzata quella del 10 luglio, nel secondo weekend del mese.

Il Cts avrebbe anche fissato una serie di paletti. L’entrata in discoteca avverrebbe solo con il green pass, ovvero il certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

I clienti dovranno essere ‘schedati’, mantenendo i dati e i recapiti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati, massimo il 50% della capienza, dipendenti compresi.