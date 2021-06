Le Genoane Arrabbiate contro Preziosi comprano pagina su Tuttosport

“Le Genoane Arrabbiate ”, un gruppo di tifose del Genoa, ha comprato una pagina su Tuttosport per far pubblicare una lettera aperta contro Enrico Preziosi, attuale proprietario e presidente del Genoa.

Le tifose, dopo aver ricordato la storia del club e l’amore dei suoi tifosi hanno sottolineato come la permanenza in Serie A sia il “minimo sindacale” per il club più antico d’Italia e che il club sia in mano a chi “preferisce plusvalenze a non finire ai tifosi” sottolineando poi “che amarezza pensare che lei poteva ma non ha voluto…”